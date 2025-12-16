A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A13 BOLOGNA-PADOVA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A13 BOLOGNA-PADOVA
Roma, 16 dicembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione sottopasso, dalle 21:00 di giovedì 18 alle 5:00 di venerdì 19 dicembre, sarà chiuso, per chi proviene da Ancona, il Ramo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, verso Padova.
In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Bologna San Lazzaro, al km 22+200 della A14, percorrere la Tangenziale ed entrare in A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio.