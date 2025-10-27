A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A13 BOLOGNA-PADOVA
Roma, 27 ottobre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione della segnaletica verticale, dalle 21:00 di stasera, lunedì 27, alle 5:00 di martedì 28 ottobre, sarà chiuso, per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli, il ramo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, verso Padova.
In alternativa si consiglia di proseguire oltre l’allacciamento con la A13, in direzione di Ancona, uscire a Bologna Fiera, al km 15+500 e rientrare dalla stessa stazione in direzione A13/A1, per poi immettersi in A13 verso Padova.