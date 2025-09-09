A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A13 BOLOGNA-PADOVA
Roma, 9 settembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica, dalle 21:00 di mercoledì 10 alle 5:00 di giovedì 11 settembre, sarà chiuso, per chi proviene da Ancona, il ramo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, verso Padova.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Bologna San Lazzaro, percorrere la Tangenziale verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli ed entrare in A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio.