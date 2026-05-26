A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A13 BOLOGNA-PADOVA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A13 BOLOGNA-PADOVA
Roma, 26 maggio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di venerdì 29 alle 6:00 di sabato 30 maggio, sarà chiuso, per chi proviene da Ancona, il Ramo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, verso Padova.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Bologna San Lazzaro, percorrere la Tangenziale verso Casalecchio di Reno ed entrare in A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio, in direzione Padova.