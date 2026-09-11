A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A13 BOLOGNA-PADOVA VERSO PADOVA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A13 BOLOGNA-PADOVA VERSO PADOVA
Roma, 11 settembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di lunedì 14 alle 5:00 di martedì 15 settembre, saranno chiusi i Rami di immissione sulla A13 Bologna-Padova, per chi proviene da Ancona e dalla A1 Milano-Napoli, in direzione Padova.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile, per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto, l’uscita di Bologna Arcoveggio, sulla A13.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
per chi proviene da Ancona ed è diretto verso Padova, uscire alla stazione di Bologna San Lazzaro, immettersi sulla Tangenziale, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli ed entrare in A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio;
per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli (da Milano) ed è diretto verso Padova, uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale, percorrere il Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale), immettersi sulla Tangenziale, verso Casalecchio/A1 ed entrare in A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio;
per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli (da Firenze) ed è diretto verso Padova, uscire alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo Casalecchio, percorrere la Tangenziale, verso Casalecchio/A1 ed entrare in A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.