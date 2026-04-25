A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A13 BOLOGNA-PADOVA VERSO PADOVA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A13 BOLOGNA-PADOVA VERSO PADOVA
Roma, 25 aprile 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 21:00 di martedì 28 alle 5:00 di mercoledì 29 aprile, saranno chiusi, per chi proviene da Ancona e dalla A1 Milano-Napoli, i Rami di immissione sulla A13 Bologna-Padova, verso Padova.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
per chi proviene da Ancona, uscire alla stazione di Bologna San Lazzaro, immettersi sulla Tangenziale verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli ed entrare in A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio;
per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli (da Milano), uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale, percorrere il Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale), immettersi sulla Tangenziale verso San Lazzaro/A14 ed entrare in A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio;
per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli (da Firenze), uscire alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo Casalecchio, percorrere il Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale), immettersi sulla Tangenziale verso San Lazzaro/A14 ed entrare in A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio.