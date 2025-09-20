A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A13 BOLOGNA-PADOVA
Roma, 20 settembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di martedì 23 alle 5:00 di mercoledì 24 settembre, sarà chiuso, per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli, con provenienza Milano e Firenze, il ramo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, verso Padova.
In alternativa si consiglia di uscire a Bologna Fiera e rientrare dalla stessa stazione verso A13/Padova.