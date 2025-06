A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE A13 BOLOGNA-PADOVA

Roma, 3 giugno 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di mercoledì 4 alle 5:00 di giovedì 5 giugno, sarà chiuso, per chi proviene da Ancona e dalla A1 Milano-Napoli (da Milano e da Firenze), il ramo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, verso Padova.

Di conseguenza, l’uscita della stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova, non sarà raggiungibile per chi proviene dalla A14.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

da Ancona verso Padova, anticipare l’uscita alla stazione di Bologna San Lazzaro, al km 22+200 della A14, percorrere la Tangenziale verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli ed entrare in A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio;

da Milano verso Padova, anticipare l’uscita alla stazione di Bologna Borgo Panigale, al km 4+800 della A14, percorrere il Ramo Verde e la Tangenziale di Bologna verso San Lazzaro/A14 Bologna-Taranto ed entrare in A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio;

da Firenze verso Padova, in considerazione della contestuale chiusura, sulla A1 Milano-Napoli, del tratto Sasso Marconi-allacciamento con il Raccordo di Casalecchio, verso Bologna/Milano, per attività di ispezione e manutenzione della galleria Monte Mario, chi proviene da Firenze dovrà uscire obbligatoriamente alla stazione di Sasso Marconi, percorrere il Raccordo di Sasso Marconi (R43), la SS64 Nuova Porrettana, la SS64 Porrettana, l’Asse Attrezzato e la Tangenziale di Bologna verso San Lazzaro/A14 Bologna-Taranto ed entrare in A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio.