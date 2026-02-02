A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISISONE SULLA A13 BOLOGNA-PADOVA VERSO PADOVA
Roma, 2 febbraio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di martedì 3 alle 5:00 di mercoledì 4 febbraio, sarà chiuso, per chi proviene da Ancona, il ramo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, verso Padova.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Bologna San Lazzaro, al km 22+200, immettersi sulla Tangenziale ed entrare in A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio.