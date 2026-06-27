A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DI PESCARA SUD FRANCAVILLA VERSO ANCONA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DI PESCARA SUD FRANCAVILLA VERSO ANCONA
Roma, 27 giugno 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di manutenzione delle essenze arboree, dalle 22:00 di martedì 30 giugno alle 6:00 di mercoledì 1 luglio, sarà chiusa la stazione di Pescara Sud-Francavilla, in entrata verso Ancona.
In alternativa, si consiglia, la stazione di Pescara Ovest-Chieti.
In alternativa, si consiglia, la stazione di Pescara Ovest-Chieti.