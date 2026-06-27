A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DI MAROTTA MONDOLFO VERSO BOLOGNA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DI MAROTTA MONDOLFO VERSO BOLOGNA
Roma, 27 giugno 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di martedì 30 giugno alle 6:00 di mercoledì 1 luglio, sarà chiusa la stazione di Marotta-Mondolfo, in entrata verso Bologna.
In alternativa, si consiglia, la stazione di Fano.
In alternativa, si consiglia, la stazione di Fano.