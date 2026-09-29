A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI VASTO SUD
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI VASTO SUD
Roma, 29 settembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, verrà installata una deviazione di carreggiata.
Di conseguenza, dalle 22:00 di venerdì 2 alle 6:00 di sabato 3 ottobre, sarà chiusa la stazione di Vasto sud, in entrata verso Bari.
In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Termoli.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.