A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI VALLE DEL RUBICONE

Roma, 3 novembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, dalle 21:00 di mercoledì 5 alle 5:00 di giovedì 6 novembre, sarà chiusa la stazione di Valle del Rubicone, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Ancona.

In alternativa, si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso Bologna: Cesena;

verso Ancona: Rimini nord.