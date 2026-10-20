A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI SENIGALLIA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI SENIGALLIA
Roma, 20 ottobre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, dalle 22:00 di mercoledì 21 alle 5:00 di giovedì 22 ottobre, sarà chiusa la stazione di Senigallia, in entrata verso Ancona.
In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Montemarciano.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.