A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI RIMINI SUD
Roma, 7 ottobre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione cavalcavia, dalle 21:00 di giovedì 9 alle 5:00 di venerdì 10 ottobre, sarà chiusa la stazione di Rimini sud, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Ancona.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Bologna: Rimini nord;
verso Ancona: Riccione.