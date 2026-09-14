A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI RIMINI NORD
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI RIMINI NORD
Roma, 14 settembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione cavalcavia, dalle 21:00 di martedì 15 alle 5:00 di mercoledì 16 settembre, sarà chiusa la stazione di Rimini nord, in entrata verso Ancona.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Rimini sud.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.