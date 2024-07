A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI RICCIONE

Roma, 19 luglio 2024 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 22 alle 6:00 di martedì 23 luglio, sarà chiusa la stazione di Riccione, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Ancona/Pescara.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso Bologna: Rimini sud;

verso Ancona/Pescara: Cattolica.