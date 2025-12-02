A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI PESCARA SUD FRANCAVILLA
Roma, 2 dicembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 3 alle 6:00 di giovedì 4 dicembre, sarà chiusa la stazione di Pescara sud Francavilla, in entrata verso Ancona/Bologna.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Pescara ovest Chieti.