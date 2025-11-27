A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI PESCARA SUD FRANCAVILLA
Roma, 27 novembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 28 alle 6:00 di sabato 29 dicembre, sarà chiusa la stazione di Pescara sud Francavilla, in entrata in entrambe le direzioni, Ancona e Bari.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Ancona: Pescara ovest Chieti;
verso Bari: Ortona.