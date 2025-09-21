A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI PESCARA NORD
Roma, 21 settembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di mercoledì 24 alle 6:00 di giovedì 25 settembre, sarà chiusa la stazione di Pescara nord Città Sant’Angelo, in entrata verso Bari.
In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Pescara ovest Chieti.