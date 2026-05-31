A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI PESCARA NORD

Roma, 31 maggio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia e lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di mercoledì 3 alle 6:00 di giovedì 4 giugno, sarà chiusa la stazione di Pescara nord Città Sant’Angelo, in entrata verso Bari.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Pescara ovest.