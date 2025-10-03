A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI PESCARA NORD CITTA’ SANT’ANGELO
Roma, 3 ottobre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 23:00 di lunedì 6 alle 5:00 di martedì 7 ottobre, sarà chiusa la stazione di Pescara nord Città Sant’Angelo, in entrata verso Bari.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Pescara ovest Chieti.