A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI PESCARA NORD CITTA’ SANT’ANGELO
Roma, 15 ottobre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 17 alle 6:00 di sabato 18 ottobre, sarà chiusa la stazione di Pescara nord Città Sant’Angelo, in entrata verso Bari.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Pescara ovest Chieti.