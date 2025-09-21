A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI ORTONA
Roma, 21 settembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 24 alle 6:00 di giovedì 25 settembre, sarà chiusa la stazione di Ortona, in entrata in entrambe le direzioni, Pescara e Bari.
In alternativa, si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Pescara: Pescara sud;
verso Bari: Lanciano.