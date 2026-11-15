A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI MONTEMARCIANO
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI MONTEMARCIANO
Roma, 15 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, dalle 22:00 di mercoledì 18 alle 5:00 di giovedì 19 novembre, sarà chiusa la stazione di Montemarciano, in entrata verso Bologna.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Senigallia.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.