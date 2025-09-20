A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI MAROTTA MONDOLFO
Roma, 20 settembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 23:00 di martedì 23 alle 5:00 di mercoledì 24 settembre, sarà chiusa la stazione di Marotta Mondolfo, in entrata in entrambe le direzioni, Ancona e Bologna.
In alternativa, si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Ancona: Senigallia;
verso Bologna: Fano.