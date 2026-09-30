A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI IMOLA

Roma, 30 settembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 6:00 di sabato 3 ottobre, sarà chiusa la stazione di Imola, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Ancona.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso Bologna: Castel San Pietro;

verso Ancona: Faenza.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.