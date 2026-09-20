A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI GROTTAMMARE
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI GROTTAMMARE
Roma 20 settembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di mercoledì 23 alle 6:00 di giovedì 24 settembre, sarà chiusa la stazione di Grottammare, in entrata verso Ancona.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Pedaso.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.