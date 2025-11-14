A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI FERMO
Roma, 14 novembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione, dalle 22:00 di lunedì 17 alle 6:00 di martedì 18 novembre, sarà chiusa la stazione di Fermo, in entrata in entrambe le direzioni, Ancona/Bologna e Pescara/Bari.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Ancona/Bologna: Porto Sant’Elpidio;
verso Pescara/Bari: Pedaso.