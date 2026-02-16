A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI FERMO
Roma, 16 febbraio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività nell’ambito dei lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale, dalle 22:00 di giovedì 19 alle 6:00 di venerdì 20 febbraio, sarà chiusa la stazione di Fermo, in entrata verso Ancona.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Porto Sant’Elpidio.