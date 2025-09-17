A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI FAENZA
Roma, 17 settembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di venerdì 19 alle 6:00 di sabato 20 settembre, sarà chiusa la stazione di Faenza, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Ancona.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Bologna: Imola;
verso Ancona: Forlì.