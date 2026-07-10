A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI CIVITANOVA MARCHE MACERATA

Roma, 10 luglio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività relative al posizionamento di un pannello a messaggio variabile e installazione delle barriere di sicurezza a protezione dello stesso, dalle 22:00 di lunedì 13 alle 6:00 di martedì 14 luglio, sarà chiusa la stazione di Civitanova Marche Macerata, in entrata in entrambe le direzioni, Pescara/Bari e Ancona/Bologna.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso Pescara/Bari: Porto Sant’Elpidio;

verso Ancona/Bologna: Loreto.