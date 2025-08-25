A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI CESENA

Roma, 25 agosto 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, dalle 21:00 di giovedì 28 alle 5:00 di venerdì 29 agosto, sarà chiusa la stazione di Cesena, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Ancona, per consentire attività di ispezione e manutenzione del cavalcavia di svincolo.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso Bologna: Cesena nord;

verso Ancona: Valle del Rubicone.