A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI CASTEL SAN PIETRO
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI CASTEL SAN PIETRO
Roma, 21 febbraio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 21:00 di martedì 24 alle 5:00 di mercoledì 25 febbraio, sarà chiusa la stazione di Castel San Pietro, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa, si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Bologna: Bologna San Lazzaro;
verso Ancona: Imola.