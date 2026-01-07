A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI CANOSA
Roma, 7 gennaio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione impianti di illuminazione, dalle 22:00 di giovedì 8 alle 6:00 di venerdì 9 gennaio, sarà chiusa la stazione di Canosa, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa, si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Bari: Andria Barletta, sulla stessa A14;
verso Pescara: Cerignola est, sulla stessa A14.
Inoltre, chi è diretto verso A16 Napoli-Canosa (Napoli), potrà entrare a Cerignola ovest, sulla A16.