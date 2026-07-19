A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA SAN LAZZARO
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA SAN LAZZARO
Roma, 19 luglio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di mercoledì 22 alle 5:00 di giovedì 23 luglio, sarà chiusa la stazione di Bologna San Lazzaro, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Ancona.
In alternativa, si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Bologna: Bologna Fiera;
verso Ancona: Castel San Pietro.