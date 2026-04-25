A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA SAN LAZZARO
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA SAN LAZZARO
Roma, 25 aprile 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di ordinaria manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di martedì 28 alle 5:00 di mercoledì 29 aprile, sarà chiusa la stazione di Bologna San Lazzaro, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso la A1 Milano-Napoli: Bologna Fiera;
verso Ancona: Castel San Pietro.