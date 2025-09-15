A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA SAN LAZZARO
Roma, 15 settembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, dalle 21:00 di martedì 16 alle 5:00 di mercoledì 17 settembre, sarà chiusa la stazione di Bologna San Lazzaro, in entrata verso la A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione del cavalcavia di svincolo.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Bologna Fiera o di Castel San Pietro.