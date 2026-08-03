A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA FIERA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA FIERA
Roma, 3 agosto 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di giovedì 6 alle 5:00 di venerdì 7 agosto, sarà chiusa la stazione di Bologna Fiera, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso la A1 Milano-Napoli: Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova;
verso Ancona: Bologna San Lazzaro, sulla stessa A14.