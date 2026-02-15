A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA FIERA
Roma, 15 febbraio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di mercoledì 18 alle 5:00 di giovedì 19 febbraio, sarà chiusa la stazione di Bologna Fiera, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
verso Bologna: Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova;
verso Ancona: Bologna San Lazzaro, sulla stessa A14.