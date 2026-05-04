A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA BORGO PANIGALE

Roma, 4 maggio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di giovedì 7 alle 5:00 di venerdì 8 maggio, sarà chiusa la stazione di Bologna Borgo Panigale, in entrata in entrambe le direzioni.

Per consentire la chiusura completa dell’entrata, saranno adottati i seguenti provvedimenti:

per chi proviene dalla Tangenziale, sarà chiuso il Ramo Verde, in direzione Bologna Borgo Panigale e l’uscita sarà obbligatoria sulla SS9 via Emilia, in direzione Modena:

-saranno chiusi i Rami di svincolo che dalla SS9 via Emilia, con provenienza Modena e Bologna, immettono all’entrata della stazione di Bologna Borgo Panigale, sulla A14.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Valsamoggiam sulla A1 Milano-Napoli, di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova, di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio, o di Bologna San Lazzaro, sulla stessa A14.

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