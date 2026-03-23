A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA BORGO PANIGALE
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA BORGO PANIGALE
Roma, 23 marzo 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di giovedì 26 alle 5:00 di venerdì 27 marzo, sarà chiusa la stazione di Bologna Borgo Panigale, in entrata verso Ancona.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova.