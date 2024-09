A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA BORGO PANIGALE

Roma, 2 settembre 2024 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione del viadotto sul torrente Lavino, situato al km 4+400, dalle 22:00 di giovedì 5 alle 6:00 di venerdì 6 settembre, sarà chiusa la stazione di Bologna Borgo Panigale, in entrata in entrambe le direzioni, A1 Milano-Napoli (Milano) e Ancona/Pescara.

Di conseguenza, sul Ramo Verde della Tangenziale (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna) chi proviene dalla Tangenziale, dovrà uscire obbligatoriamente sulla SS9 via Emila, verso Modena; inoltre, saranno chiusi i rami di svincolo che dalla SS9 via Emilia, con provenienza Modena e Bologna, immettono all’entrata della stazione di Bologna Borgo Panigale.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna Fiera o Bologna San Lazzaro, sulla stessa A14, la stazione di Bologna Arcoveggio sulla A13 Bologna-Padova, o la stazione di Bologna Casalecchio sul Raccordo di Casalecchio.