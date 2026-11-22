A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI BARI SUD
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI BARI SUD
Roma, 22 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione cavalcavia, dalle 22:00 di mercoledì 25 alle 6:00 di giovedì 26 novembre, sarà chiusa la stazione di Bari sud, in entrata verso Pescara.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Bari nord.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.