A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI ATRI PINETO
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI ATRI PINETO
Roma, 9 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 23:00 di mercoledì 11 alle 5:00 di giovedì 12 novembre, sarà chiusa la stazione di Atri Pineto, in entrata verso Ancona.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Roseto degli Abruzzi.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.