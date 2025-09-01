A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI ANDRIA BARLETTA VERSO BARI
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI ANDRIA BARLETTA VERSO BARI
Roma, 1 settembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di ripristino delle barriere di sicurezza a seguito di un incidente, dalle 22:00 di stasera, lunedì 1, alle 6:00 di martedì 2 settembre, sarà chiusa la stazione di Andria Barletta, in entrata verso Bari.
In alternativa, si consiglia, la stazione di Trani.