A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRAT DELLA STAZIONE DI PESCARA NORD CITTA’ SANT’ANGELO
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRAT DELLA STAZIONE DI PESCARA NORD CITTA’ SANT’ANGELO
Roma, 23 maggio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione cavalcavia, dalle 22:00 di martedì 26 alle 6:00 di mercoledì 27 maggio, sarà chiusa la stazione di Pescara nord Città Sant’Angelo, in entrata verso Bari.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Pescara ovest Chieti.