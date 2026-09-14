A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI VALLE DEL RUBICONE

Roma, 14 settembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione cavalcavia, dalle 21:00 di giovedì 17 alle 5:00 di venerdì 18 settembre, sarà chiusa la stazione di Valle del Rubicone, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Ancona/Pescara e in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Cesena o di Rimini nord.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.