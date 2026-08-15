A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI VALLE DEL RUBICONE
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI VALLE DEL RUBICONE
Roma, 15 agosto 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 21:00 di martedì 18 alle 5:00 di mercoledì 19 agosto, sarà chiusa la stazione di Valle del Rubicone, in entrata, in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Ancona.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Bologna: Cesena;
in entrata verso Ancona e in uscita per chi proviene da Ancona: Rimini nord.