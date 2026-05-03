A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI VALLE DEL RUBICONE
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI VALLE DEL RUBICONE
Roma, 3 maggio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di mercoledì 6 alle 5:00 di giovedì 7 maggio, sarà chiusa la stazione di Valle del Rubicone, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Ancona.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Cesena o di Rimini nord.